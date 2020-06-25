Nilüfer'de kaçak yapılara fırsat verilmiyor

Alaaddinbey Mahallesi'nde tarım alanı vasfı taşıyan 550 metrekarelik araziye kaçak yapı yapmak isteyen vatandaşa engel olundu. Arazisinin çevresini belediyenin hizmet alanına da girerek yaklaşık 4 dönüm boyunca yüksek çitlerle kapatan ve oluşturduğu bu bariyerle attığı temeli gizlemek isteyen vatandaşın bu girişimi, Nilüfer Belediyesi kaçak yapı kontrol ekiplerince tespit edildi. Nilüfer Belediyesi kaçak yapı yıkım ekibi de, işyeri ve depo olarak planlandığı düşünülen inşaatın temelini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Ekipler kaçak yapı alanında iş makineleriyle saatlerce çalıştı.

İlçede kaçak yapı ile mücadelenin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aralıksız süreceğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “İlçemizde tarım alanlarını korumakta kararlıyız, plansız ve kaçak yapılaşmaya geçit vermeyeceğiz. Bu tip yapıları, inşaatların yükselmesine izin vermeden, temel aşamasında ortadan kaldırıyoruz. Yapı kontrol ekiplerimiz sürekli sahada. Vatandaşlarımızdan da ricamız; kaçak yapılaşma ile mücadelede belediyemize destek olmaları ve kaçak olduğunu düşündükleri yapıları fark ettikleri anda belediyemize bildirmeleri” dedi.