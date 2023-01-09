Nilüfer'de kaçak yapılarla kararlı mücadele

Bursa Valiliği'nin kaçak yapıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde aldığı karar sonucu kent genelinde yapılan eş zamanlı yıkımlar, Nilüfer'de de gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipler, Çalı, Tahtalı ve Yaylacık Mahallelerinde tarım alanlarına yapılan ruhsatsız yapıları yerle bir etti.

Bursa Valiliği kent genelinde artan kaçak yapılaşmanın önüne geçmek adına 5 merkez ilçede eşzamanlı yıkım kararı aldı. Kaçak yapıyla mücadelesini sürdüren Nilüfer Belediyesi de alınan karar doğrultusunda harekete geçti. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapı ile Mücadele ekipleri Çalı, Yaylacık ve Tahtalı Mahallelerinde tarım arazisine yapılan 3 ruhsatsız işyerini yıktı. Çalışmalar sırasında, çevik kuvvet ekipleri ile Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri ve Nilüfer Belediyesi sağlık ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, yıkımlar sorunsuz gerçekleşti.

Tahtalı Mahallesi'nde ise yıkım kararı çıkarılan imara aykırı 2 yapı ise alınan “Yürütmeyi durdurma” kararı sonucu yıkılamadı. Tarım alanlarında imara aykırı yapılaşmaya müsaade etmeyen Nilüfer Belediyesi yıkımlara devam edeceğini açıkladı.