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Nilüfer'de kaçak yapıya geçit yok

Kaçak yapı ile mücadeleye devam eden Nilüfer Belediyesi, ruhsata aykırı ve kent estetiğini bozan yapılara izin vermiyor.


Nilüfer Belediyesi ekipleri son olarak Hasanağa, Kızılcıklı ve Balkan mahallelerinde hazineye ve kamuya ait araziler üzerine yapılan kaçak yapıları yıkmak üzere görev başındaydı. Maliye ve kamu arazileri üzerine derme çatma malzemelerle baraka tarzı inşâ edilen ve aralarında ticarethane olarak da kullanıldığı tespit edilen kulübe ve kaçak yapıların yıkımına 60 kişilik belediye personeli katıldı. Emniyet güçlerinin gözetiminde gerçekleştirilen çalışma ile bir günde 22 adet kaçak yapı yerle bir edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği yıkımdan geriye kalan malzemeler Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce temizlendi.

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