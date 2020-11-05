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Nilüfer'de kaçakla mücadeleye devam

Nilüfer Belediyesi kaçak yapı ile mücadele yıkım ekipleri tarım alanları üzerinde inşa edilen kaçak yapıları yıkmaya devam ediyor.

Kaçak yapı sahipleri hem yıkım hem para cezası ile karşı karşıya kalıyor.


Kentte yapılan kaçak yapılarla ilgili mücadeleyi aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi, özellikle tarım alanlarına kaçak yapı inşa edenlere göz açtırmıyor. Son olarak Yaylacık Mahallesi'nde imara aykırı olarak inşa edildiği tespit edilen kaçak fabrika binası, hukuki süreç ve uyarıların ardından iş makineleriyle yıkıldı.


Kaçak yapılaşmaya fırsat vermemekte kararlı olan Nilüfer Belediyesi ekipleri Yaylacık Mahallesi'nde tarım alanı üzerine, kaçak olarak inşa edildiği belirlenen yapı hakkında yapı sahibine yapılan uyarıların ardından belediye encümeni vasıtasıyla yıkım kararı aldı.


Uyarının ardından ekipler, sabah saatlerinde söz konusu alana gitti. Emniyet mensupları ve Nilüfer Belediyesi zabıtası tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından tarım alanına kaçak olarak yapılan 800 metrekarelik fabrika binası yıkıldı. Ayrıca bina sahibine toplamda yaklaşık 450 bin TL idari para cezası kesildi.

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