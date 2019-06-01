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Nilüfer'de Kadir Gecesi birlikteliği

Nilüfer Belediyesi, Kadir Gecesi’nde kentteki camilerde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Nilüfer Belediyesi, Kadir Gecesi'nde kentteki camilerde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.


İslam alemi için en değerli gecelerden biri olan Kadir Gecesi'nde Nilüfer'de camiler dolup taştı. Kadir Gecesi'nde vatandaşlar, ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın etti. Nilüfer Belediyesi de, bu gecede vatandaşların yanındaydı. Nilüfer Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Camii, Edebali Camii, Akşemsettin Camii, Kuba Camii ve İhsaniye Merkez Camii'nde teravih namazı sonrası lokma ikram etti. Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayarak, yaklaşık 10 bin kişiye lokma ikramında bulundu.

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