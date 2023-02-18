Nilüfer'de kandil birlikteliği

Miraç Kandili'nde Nilüfer'de de vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın etti. Nilüfer Belediyesi de, namaz çıkışında vatandaşların kandilini kutlayarak, kandil simidi ikramında bulundu.

Nilüferliler, İslam alemi için önemli gecelerden biri olan ve Hz. Muhammed (S.A.V) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde, ibadet için camilere akın etti. Türkiye'nin bir çok ilinde derin yaralar açan deprem felaketi nedeniyle buruk geçen bu kutlu gecede, vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için de dualar etti. Nilüfer Belediyesi de, her kandil gecesinde olduğu gibi Miraç Kandili'nde de yatsı namazının ardından kentteki birçok camide vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Cumhuriyet, Ataevler, Konak, Işıktepe, Minareliçavuş, Üçevler, Çalı, Kızılcıklı mahallelerindeki 8 ayrı camiye giden Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşların kandilini kutlayarak, onlara kandil simidi ikram etti.

Nilüfer Belediyesi gün içinde de Halk Evi ve Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda da hem çalışanlara hem de vatandaşlara kandil simidi dağıttı.