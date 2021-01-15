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Nilüfer'de kapalı yol yok

Bursa’da beklenen kar yağışıyla birlikte Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışmalara başladı.

Bursa'da beklenen kar yağışıyla birlikte Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalara başladı. Ekipler karla kaplı yolları ulaşıma açarken, 200'ü aşkın mevkici de yayaların yoğun olduğu bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.


Bursa'da yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte ulaşımda aksamalar olmaması için Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri göreve başladı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama makinaları çalışma yaparak yollarıulaşıma elverişli hâle getirdi.


Güngören, Unçukuru, Maksempınar, Kadriye, Kuruçeşme, Atlas, İnegazi başta olmak üzere yoğun kar bulunan bölgelerdeki yollar ulaşıma açılırken, mahalle meydanları da temizlendi. Merkez mahallelerde de ekipler, kar bulunan cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaparak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.


Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 200'ü aşkın mevkici personel de kaldırımlarda, üst geçitlerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde tuzlama ile kar temizleme çalışması yaptı.


Yaklaşık 100 personelden oluşan karla mücadele ekipleri 2 vardiya halinde, 24 saat süre ile ilçe genelinde görev başında olacak.

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