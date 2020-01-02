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Nilüfer'de karla mücadele ekipleri iş başında

Nilüfer’in Güngören Mahallesi’nde görülen kar yağışıyla birlikte harekete geçen Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, tuzlama çalışması yaparak karla kaplı cadde ve sokakları açtı.

Nilüfer'in Güngören Mahallesi'nde görülen kar yağışıyla birlikte harekete geçen Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, tuzlama çalışması yaparak karla kaplı cadde ve sokakları açtı.


Nilüfer'in en yüksek rakımlı mahallelerinden biri olan Güngören Mahallesi, sabahın erken saatlerinde beyaza büründü. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekibi de, Güngören Mahallesi'ni etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Kar yağışıyla birlikte sahaya çıkan ekipler, bölgede yaşayan vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir aksaklık yaşamaması için tuzlama çalışması yaptı. Cadde ve sokaklarda yapılan tuzlama çalışmasının ardından karla kaplı yollar açıldı.


Karla mücadele için oluşturulan toplam 100 kişiden oluşan ekip, 24 saat görev başında. 13 iş makinesi ve 8 tuzlama aracını da harekete geçmek için hazır bulunduran Nilüfer Belediyesi, kar yağışının artması halinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına hız verecek.

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