Nilüfer'de keyifli satranç şenliği

150 kişinin katıldığı şenlik, salgın süreci sonrasında Türkiye genelinde düzenlenen en büyük satranç organizasyonlarından biri oldu.

Nilüfer Belediyesi Satranç Şenliği, satranç tutkunlarını bir araya getirdi. Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği şenlik, Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 8 yaş altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve açık kategori olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlenen şenliğe ilgi büyük oldu. Şenliğin açılış hamlesini, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi ve turnuva başhakemi Mehmet Durak yaptı.

Gösterilen ilginin mutluluk verdiğini söyleyen Başkan Turgay Erdem, turnuvaya katılanlara başarılar diledi. Satranç sporunun gelişmesi ve geniş kitlelere ulaşması hedefiyle düzenlenen şenliğe Türkiye'nin farklı illerinden katılım oldu. Yaklaşık 150 kişilik katılımcı sayısı ile salgın süreci sonrası yüz yüze gerçekleştirilen en büyük satranç organizasyonlarından biri olan turnuvada veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Tur aralarında çocuklar için düzenlenen eğlenceli oyun ve aktivitelerin renk kattığı şenlik, katılan herkese keyifli bir gün yaşattı.

Turnuva sonunda tüm katılımcılara çeşitli hediyeler verilirken, dereceye girenlere de kupa ve madalyaları takdim edildi.