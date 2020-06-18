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Nilüfer'de komisyonlar yenilendi

Nilüfer Belediye Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısında encümen ve komisyon seçimleri yapıldı.

Nilüfer Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısında encümen ve komisyon seçimleri yapıldı.


Haziran ayı meclisi Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığında, Halk Evi Hizmet Binası'ndaki Barış Meclis'inde toplandı. Koronavirüs tedbirleri altında, fizikî mesafe kuralları dikkate alınarak yapılan oturumda encümen ve belediye ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Encümen üyeliklerine Muhammet Aydın, Osman Günay ve Atakan Ünsal seçildi. Yapılan seçimde komisyonlar üyeleri belirlendi. Toplantının önergeler kısmında direkt görüşülen maddeler arasında, Görükle Mahallesi Motormeşeler Park Alanı'nda bulunan Nilüfer Belediyesi'ne ait binanın, 112 âcil sağlık hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere tahsisine karar verildi. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda, Demirci Mahallesi'ndeki 2.436 metrekarelik taşınmazın, toplu ulaşım araçları hareket noktası olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi onaylandı.


Mecliste alınan bir diğer karar ise pandemi sürecinde ailelerinin yanında kalmayı tercih eden Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sâkinlerinden ve yine bu süreçte öğrencilere hizmet vermeyen Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na kayıtlı öğrencilerden hiçbir ücret alınmaması oldu.

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