Nilüfer'de kursiyerler çalışmalarını sergiledi

Akrilik ve yağlı boya ile soft pastel ile yapılan 56 çalışmanın yer aldığı sergi, Konak Kültürevi'nde açıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin açtığı dört resim atölyesine katılan kursiyerler, çalışmalarını sergilemeye devam ediyor. Daha önce Lale Ürek, Zekiye Doğan ve Sabriye Tanış Düvenci'nin eğitmenliğindeki atölyelerde eğitim alan çocuk ve yetişkin kursiyerler hünerlerini sergilerken, bu kez Harun Arı eğitmenliğindeki atölyenin kursiyerleri, çalışmalarını Konak Kültürevi'ndeki sergide izlenime sundu. Dönem boyunca atölyede kendilerini geliştirme fırsatı bulan kursiyerler, ortaya birbirinden güzel resimler çıkardı. 26 kursiyerin akrilik, yağlı boya ve soft pastel ile yaptığı çalışmaların yer aldığı sergiyi, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Dilber Dereli de ilgiyle izledi. Kursiyerlere katılım belgelerini veren Dilber Dereli, onları emeklerinden dolayı kutladı. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Dilber Dereli, resim atölyesi eğitmeni Harun Arı'ya da teşekkür belgesi verdi. Portre, manzara, obje, soyut gibi toplam 54 resmin yer aldığı sergi, 21 Nisan tarihine kadar Konak Kültürevi'nde izlenime açık kalacak.