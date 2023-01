Nilüfer'de kütüphanelerden 500 bin kişi yararlandı

Nilüfer'de kitap okuma alışkanlığını besleyecek çalışmalar yapan ve etkinlikleriyle kent kültürüne önemli katkılarda bulunan Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nden, 2022 yılında 500 bini aşkın kişi yararlandı.

Kütüphanecilik alanındaki çalışmalarını 2007 yılında Akkılıç Kütüphanesi'nin açılışı ile başlatan Nilüfer Belediyesi, ardından açılan Üçevler Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane ile bu alandaki çalışmalarını genişletti.

Her yaştan insanı kitapla buluşturmak için yılın her döneminde çeşitli etkinlikler organize eden Nilüfer Kütüphaneleri, okur-yazar buluşmaları gibi etkinliklerin yanı sıra özellikle çocuklara kitap okumayı sevdirecek çalışmalar organize ediyor. Bu çabalar da her yıl yükselen üye sayısıyla meyvesini veriyor.

2022 yılında 3 bin 989 yeni üyenin katıldığı Nilüfer Kütüphaneleri'nin toplam üye sayısı 55 bin 267'ye ulaştı.

Kitapseverlerin ilgi odağı olan Nilüfer Kütüphaneleri'nden, 2022 yılında yararlanan kişi sayısı ise, ilçe nüfusunu bile aşarak 522 bine ulaştı. Yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek binlerce kişiye ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün; 'Kadın Hayata Yakın', 'Çocuklara Kitap Söyleşileri', 'Edebi Kazılar', 'Şairin Şiir Evreni', ‘Bursa'nın Değerleri' gibi etkinliklerine 9 bini aşkın kişi katıldı. Materyal sayısı 120 bine ulaşan Nilüfer Kütüphaneleri ayrıca, 2022 yılında 83 bin 633 kitabı ödünç vererek okurların ihtiyacına karşılık verdi.