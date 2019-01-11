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Nilüfer'de masal yolculuğu

Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, yazar, fotoğrafçı, masal araştırmacısı Özcan Yüksek’in “Binbir Gece Masalları” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, yazar, fotoğrafçı, masal araştırmacısı Özcan Yüksek'in “Binbir Gece Masalları” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.


Nilüfer Belediyesi'nin Gümüştepe Mahallesi'nde (Misi) edebiyat dünyasına kazandırdığı Edebiyat Müzesi, 7'den 70'e her yaştan insanı, sanat ve edebiyatla buluşturuyor. Edebiyat Müzesi, son olarak sergi ve söyleşiye ev sahipliği yaptı. Yazar, fotoğrafçı, masal araştırmacısı ve Magma Dergisi Yayın Yönetmeni Özcan Yüksek'in “Binbir Gece Masalları” adlı sergisi, Edebiyat Müzesi'nde açıldı. Serginin açılışında Özcan Yüksek, “Şehrâzâd'ın Sırları” adlı masal kitabı üzerine konuştu. Sinbad'tan Şehrâzâd'a kadar masalın inceliklerini paylaşan Özcan Yüksek, “Masalın en büyük sıkıntısı, gerçek olmadığı bilgisinin yaygın olmasıdır. Daha da kötüsü insanlar, kızdığı zaman ‘Bana masal anlatma' diye bir tabir kullanır. Hâlbuki gerçeği masallar anlatır. Bunun bilimsel bir açıklaması var. Masalların bize verdiği bilgiler, geçmiş zamanlarda yaşanmış, ders alınmış olayların hikâyelerle harmanlanarak bize aktarılmasıdır. Ben masalların yalancısıyım” dedi.


Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Başkan Mustafa Bozbey adına Özcan Yüksek'e çiçek vererek teşekkür etti. “Binbir Gece Masalları” sergisi, 20 Şubat 2019 tarihine kadar Edebiyat Müzesi'nde açık kalacak.

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