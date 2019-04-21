Nilüfer'de müzik kazandı

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ‘Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması'nda, ‘En iyiler' belirlendi. 43 okulun katıldığı yarışmanın ödül gecesinde Son Feci Bisiklet Grubu da sahne alarak, gençleri coşturdu.

Nilüfer Belediyesi ve Mix Müzik Akademix iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması geniş katlımla gerçekleşti. 23 okulun finale kaldığı yarışmada yetenekli gençler, performanslarıyla profesyonellere taş çıkardı. Bursa Suare'de düzenlenen yarışmaya Bursa genelinden 43 okuldan öğrenciler katıldı. Büyük ilgi gören yarışmada “En iyi orkestra” kategorisinde 14 okul, “En iyi solist” kategorisinde 14 okul, “En iyi beste” kategorisinde de 6 okul finale kaldı. Genç yeteneklerin başarılı performansları jüriyi karar aşamasında oldukça zorladı.

Jüri, en iyileri belirlerken, genç kuşağın sevilen müzik grubu Son Feci Bisiklet sahne aldı. Seslendirdikleri eserlerle katılımcıların büyük beğenisini toplayan grup, gençleri coşturdu. Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Başkan Turgay Erdem ayrıca jüri üyeleri ve Mix Müzik Akademix Sahibi Rüstem Avcı'ya da desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

“Bütün şehre yayılsın istedik”

Nilüfer Belediyesi olarak hedeflerinin kentte her çocuk ve gencin bir müzik aleti çalması, güzel sanatlar dalıyla aktif uğraşması olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Bu yarışmayı da bu amaçla düzenliyoruz. Yarışmayı, Nilüfer ile sınırlı tutmadık. Bursa'daki bütün lise öğrencilerine açık olsun, müzik coşkusu bütün kente yayılsın istedik. Bursa genelinde 43 okulumuz bu yarışmada yer aldı” dedi.

Müziğin tüm insanlığı birleştiren, evrensel bir dil olduğunu ifade eden Erdem, “Bu dilin peşini bırakmayacağınıza ve özlediğimiz güzel günlere en güzel ezgilerin sizinle eşlik edeceğine inanıyorum. Eminim ki, müziğin size sunduğu ayrıcalıkları, güzel bir gelecekte çevrenize dalga dalga yayacaksınız. Çağdaş bir toplumun harcını da sizler oluşturacaksınız. Müzik, sanat, güzel sanatlar ve spor yalnızca insanı değil, yaygınlığı oranında kentleri, ülkeleri de güçlü kılar. Sanatla, müzikle, sporla uğraşan gençler yaşadıkları topluma artı değerdir. Bu değeri Nilüfer Belediyesi olarak sürdürülebilir çalışmalarımızla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Dereceye giren tüm okullarımızı kutluyorum” diye konuştu.

Konser ve konuşmaların ardından heyecanın doruğa ulaştığı ödül törenine geçildi. Dereceye girenlere ödülleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mix Müzik adına Rüstem Avcı, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve jüri üyeleri verdi.

Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması'nda ödül alan öğrenciler ve okulları şöyle:

En iyi orkestra birincisi, Gazi Anadolu Lisesi, en iyi orkestra ikincisi, Özel Çekirge Doğa Anadolu Lisesi, en iyi orkestra üçüncüsü, Bursa Anadolu Kız Lisesi, en iyi solist birincisi, Bursa Gelişim Temel Lisesi, en iyi solist ikincisi, Gazi Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Kız Lisesi, en iyi solist üçüncüsü, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi, Özel 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi, en iyi beste birincisi, 6 Nisan Anadolu Lisesi, en iyi beste ikincisi, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en iyi beste üçüncüsü, Bursa Gelişim Temel Lisesi, en iyi davulcu, Özel Bursa Çekirge Doğa Anadolu Lisesi, en iyi gitarcı, Özel Rasim Şankaya Fen ve Anadolu Lisesi, en iyi basçı, Özel Bursa Çekirge Doğa Anadolu Lisesi, en iyi klavyeci, Özlüce Anadolu Lisesi, en iyi alternatif enstrüman Gazi Anadolu Lisesi (Saksafon) en iyi koreografi Bursa Anadolu Lisesi, jüri Özel Ödülü Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mix Müzik Özel Ödülü Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi