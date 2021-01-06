Nilüfer'de ocak ayı faaliyetleri

Ocak ayında çevrim içi düzenlenecek faaliyetler arasında sergi, söyleşi ve atölyeler var.

Nilüfer Belediyesi yeni yılın ilk ayında düzenlediği çevrim içi etkinliklerle vatandaşları farklı etkinliklerle buluşturmaya devam edecek.

Ocak ayı faaliyetlerine Pera Müzesi iş birliğiyle dijital ortamda yapılacak atölye ve çevrim içi sergi turları damga vuracak. 9 Ocak'ta saat 17.00'de “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisi dijital ortamda gerçekleşecek. Sergiyi dijital ortamda rehberli tur ile gezecek olan katılımcılar eserler hakkında bilgi de edinebilecek. Yine Pera Müzesi işbirliğiyle ilkokul öğrencileri için düzenlenecek olan “Pera Müzesi Çevrim içi Sergi Turu ve Baskıyla Parlak Desenler Atölyesi” 12 Ocak Salı günü saat 17.00'de yapılacak. 16 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de ise yetişkinler için “Pera Müzesi Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar Çevrimiçi Sergi Turu” atölyesi çevrim içi yapılacak. Atölyeye katılanlar Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu, “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergisini dijital ortamda rehberli tur ile gezip koleksiyonlardaki eserler hakkında bilgi edinebilecek. 19 Ocak Salı günü saat 17.00'de yapılacak “Gezegenlerin renklerini keşfet” başlıklı çevrim içi sergi turu ortaokul öğrencilerine hitap edecek. 23 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de yetişkinler için düzenlenecek bir başka etkinlik de “Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri çevrim içi Sergi Turu” ve atölye olacak. Tüm bu etkinliklere katılmak isteyenler nilufersanat@nilufer.bel.tr adresine mail atarak kayıt yaptırabilecekler.

Nilüfer Belediyesi Ocak ayında “Güncel Sanat Atölyeleri” başlığıyla çevrim içi atölye çalışmaları da yapacak. “Acı, haz ve ürperti” temasıyla düzenlenecek atölyeye Yekhan Pınarlıgil konuşmacı olarak katılacak. 10, 17 ve 24 Ocak tarihlerinde düzenlenecek atölyeye katılmak isteyenler nilufersanat@nilufer.bel.tr adresine mail atarak kayıt yaptırabilecek. Atölyede üç oturum boyunca sanatın kalıplardan kurtulmak için bulduğu çözümler ele alınılacak.

Ocak ayında sanatseverler bir dinletiye katılma fırsatı da bulacak. Etnomüzikoloji Derneği üyeleri Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Doç. Ersen Varlı tarafından hazırlanıp sunulan “Sandık” isimli program sanatseverlerle buluşacak. Mübadele Evi'nde düzenlenecek konserde sanatçılar ortak mübadil ezgilerini ve türküleri sanatseverlerle buluşturacak. Konser 16 Ocak tarihinde saat 21.00'de Nilüfer Sanat Youtube kanalında yayınlanacak.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Edebiyat Müzesi etkinlikleri kapsamında, posta pullarından mektup yazmaya, daktilodan dolmak kaleme, edebiyatın sessiz kahramanlarının merkeze alındığı “Nadir İşler” söyleşilerine de başlıyor. Bu kapsamda ilk etkinlik 20 Ocak'ta gerçekleşecek. Söyleşiye Enis Batur konuşmacı olarak katılacak. Enis Batur ile pul biriktirmeyi, dünyanın farklı coğrafyalarının birbirini tanımasını vazife edinen pulları ve kişisel tarihimizin en özel belgesi mektubun edebiyatımızdaki yerine ilişkin bir söyleşi gerçekleşecek. Edebiyat Müzesi'nde devam eden Zarf Üstünde Sanat: Posta Pulları sergisi kapsamında düzenlenecek olan söyleşi katılımcıları, postacıların evlere artık sadece fatura taşıdığı bir zamanın dışına taşımaya davet ediyor.Söyleşiye katılmak isteyenler nilufersanat@nilufer.bel.tr adresine mail atarak kayıt yaptırabilecek.

30 Ocak Cumartesi günü de Türk-Yunan Nüfus Mübadele Sözleşmesi'nin imzalanmasının 98. yıldönümü münasebetiyle “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi: Uygulama ve Sorunlar” başlıklı bir söyleşi yapılacak. Prof. Dr. Elçin Macar'ın konuşmacı olarak katılacağı çevrim içi etkinlik 30 Ocak Cumartesi günü saat 21.00'de düzenlenecek.