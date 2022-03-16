Nilüfer'de on binlerce tohum takas edildi

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin bu yıl 7. kez düzenlediği Tohum Takas Şenliği'nde 40'ı aşkın çeşitten oluşan 15 bin paket yerel tohum vatandaşla buluştu. Başkan Turgay Erdem, tarımda dışa bağımlılığın olumsuz sonuçlarına dikkat çekerek, gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın yerli tohum olduğunu belirtti.

Nilüfer Belediyesi'nin ata tohumlarını yaşatmak ve geleceğe aktarmak için yıllardır düzenlediği Tohum Takas Şenliği bu yıl da büyük ilgi gördü. İhsaniye Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen 7. Tohum Takas Şenliği'nde 40'ı aşkın tohum çeşidi, alanı dolduran binlerce vatandaşa ücretsiz dağıtıldı. Şenliğin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Turgay Erdem, tarımsal üretimin, yerli tohumu yaşatmanın önemini bildiklerini ifade ederek, “Pandemi ve iklim değişikliği ile birlikte bütün dünyada gıda krizinden bahsedilmeye başlanınca, son günlerde Türkiye'de de tarımın önemi anlaşıldı. Biraz geç oldu ama şimdi “bir karış toprağınız varsa ekin, bizi üretim kurtaracak” diyorlar. Bu ülke tarım cenneti iken, yıllarca hibrit tohuma mahkum edildi. Yüksek maliyetler sebebiyle çiftçi üretime küstürüldü. Şimdi Pazar tezgahlarına 30 lira gibi rakamlar yazan etiketler konulunca ve vatandaş isyan etmeye başlayınca, yanlış tarım politikaları yüzünden nasıl dibe vurduğumuzu herkes anladı. Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır bu konuya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Tarım yılı, gıda yılı, iklim yılı ilan ederek farkındalık oluşturuyoruz” dedi.

Gıda ve suyun gelecekte daha fazla önem kazanacağını kaydeden Başkan Erdem, “Üretim potansiyeli bu kadar yüksek bir Türkiye'yi, bu kadar dışa bağımlı hale düşürmek Türkiye'ye yapılan en büyük kötülüktür. Çok geç olmadan çiftçiyi destekleyerek üretimi artırmamız gerek. Kendi ata tohumlarımızı yaşatarak gelecek nesillere sağlıklı gıdalar bırakmamız gerek. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras yerli tohumdur. Nilüfer Kent Bostanları'nda üretilen 40'ı aşkın çeşitten oluşan 15 bin paket ata tohumunu, bu şenlik kapsamında dağıtıyoruz. Bu tohumların sizler tarafından toprakla buluşturularak, çoğalmasını, yaygınlaşmasını ve insanlık varolduğu sürece yaşatılmasını diliyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin 15 bin paket yerel tohum dağıttığı etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Gemlik Belediyesi ve Tohumluk Vakfı tarafından açılan stantlarda da o yörelere özgü tohumlar dağıtıldı. Şenliğe çevre illerden katılan belediyeler ve tohum grupları da kendi tohumlarını takas etti.

Oldukça keyifli geçen etkinlikte Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ile Gökhan ve Enis konseri de ortama renk kattı.