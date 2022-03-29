Nilüfer'de Oyun Yazma Programı başladı

Oyun yazarlığını teşvik etmeyi ve yerli tiyatro oyunu repertuvarına çağdaş metinler kazandırmayı amaçlayan programın başvuruları başladı.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Mitos Boyut Tiyatro Yayınları iş birliğiyle düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması'nı, bu yıl bir format değişikliğine giderek, “Oyun Yazma Programı”na dönüştürdü. Program, oyun yazarlığını teşvik etmek ve yerli tiyatro oyunu repertuvarına çağdaş metinler kazandırmak amacını taşıyor. Ortak çalışmaya açık yazarlara, oyunlarını geliştirmek için ihtiyaç duydukları olanakları sağlamayı hedefleyen Oyun Yazma Programı'na başvurular başladı.

Oyun Yazma Programı üç aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşamada “Geliştirilebilir Oyun Taslakları”nın başvuruları kabul edilecek ve ardından Seçici Kurul bu taslakları değerlendirecek. Seçici Kurul geliştirilebilir oyun taslakları içinden “Ön Seçki”ye girmeye hak kazanan en fazla dört dosyayı belirleyecek. İkinci aşamada, taslaktan oyuna dönüşüm olacak. Bu hedefle bir dramaturgun yürütücülüğünde atölye düzenlenecek. Böylece yazarın, bireysellik ilkesi zedelenmeden, onun yazım süreci beslenerek, sahnelenebilir bir oyun hedefine daha fazla yaklaşması sağlanacak. Atölye yürütücüsü ile “Ön Seçki”ye giren taslak sahipleri, gerek yüz yüze, gerek çevrimiçi, e-posta, whatsapp grupları ve diğer teknolojik olanaklar da kullanılarak yapacakları eş güdümlü bir çalışmayla, taslağın oyuna dönüşmesini sağlayacaklar. Oyun haline dönüşen metnin Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları tarafından okuması yapıldıktan sonra atölye süreci tamamlanacak.

Üçüncü ve son aşamada ana seçki oluşturulacak. Atölye sürecini sorunsuz tamamlayarak, geliştirilebilir oyun taslağından sahnelenebilir oyuna dönüşen yapıtlar “Ana Seçki” ye alınıp ilan edilecek. Uyarlama ve çocuk oyunu taslaklarının kabul edilmeyeceği Oyun Yazma Programı başvuruları 30 Mayıs 2022 tarihinde son bulacak. 12 Temmuz 2022'de “Ön Seçki”nin ilan edilmesinin ardından, 18 Temmuz 2022 tarihinde 17 hafta sürecek atölye süreci başlayacak.

Seçici Kurul, Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, aynı zamanda Atölye Yürütücüsü olan Akademisyen Süreyya Karacabey, Akademisyen Banu Çakmak Duman, Mitos Boyut Yayınları Temsilcisi Dramaturg Günay Ertekin ve Nilüfer Kent Tiyatrosu Temsilcisi Kazım Güçlü'den oluşacak.

Oyun Yazma Programı'nda, “Ön Seçki”ye alınan taslak sahiplerini yazım sürecinde desteklemek için kullanılacak bir fon oluşturuldu. Nilüfer Kent Tiyatrosu, ana seçkide yer alan oyunlardan en az birini, takip eden tiyatro sezonunda sahneleyecek. Oyunların Mitos Boyut Tiyatro Yayınları tarafından toplu basımı yapılıp, her yazara 50 adet kitap armağan edilecek. Ayrıca Oyun Yazma Programı Ana Seçkisi'nde yer alan oyunların İngilizceye çevirisi de yapılacak.