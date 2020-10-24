Nilüfer'de pancar deposu ortak akılla hizmete sunulacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, söz konusu alanı en verimli şekilde halkın hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Mülkiyeti Nilüfer Belediyesi'ne ait olan, planda pazarlama alanı görünen eski pancar deposunun nasıl değerlendirileceği, düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı. Konak Mahallesi'nde bulunan alanda ‘Birlikte düşünüyor, birlikte üretiyoruz' sloganıyla düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve ilgili idari amirler ile personel bir araya geldi. Şehir Plancısı Faruk Göksu'nun moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda değişik fikir ve önerilerin yanı sıra mahallenin sorunlarıyla ihtiyaçları da ele alındı. Çalıştayda 4 bin metrekare alan ve üzerinde bulunan kapalı alanın nasıl yeniden kullanıma sunulacağı değerlendirildi.

Projeleri katılımcılık anlayışıyla hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Pancar Deposu'nu korumamız gerekir. Bu alanda yeni nesil ve her kesime yönelik önemli noktalar oluşturmalıyız. Üretim yapılacak ve ortak buluşmaların ele alacağı çok yönlü proje olmalı bu noktada. Bu çalıştay fikir noktasında çok önemli. Bölge halkına da soracağız ve butik alanı en verimli şekilde hizmete sunacağız. Bu bölgenin sosyal alanda da ihtiyaçları var. Plan içerisinde yollar var, farklı mülkiyet hakları var. Bunlar neticelendirilip kamusal alan olarak hizmet vermeli. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştayın akşam bölümüne de Beşevler ile Konak Mahalle Komiteleri üyeleri, bölge sakinleri esnaf ve çocuklar da katıldı. İkinci bölümde düzenlenen atölye çalışmasına katılanlar da, pancar deposunun yeniden hayat kazanması için önerilerini dile getirdi.

Görüşlerin dile getirildiği Fikir Atölyesi'nin sonunda, katılımcılar için “İftarlık Gazoz “ adlı filmin gösterimi yapıldı.