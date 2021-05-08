Nilüfer'de pazarlara sıkı denetim

Erdem ve Oral vatandaşlardan pandemi kurallarına hassasiyetle uymalarını istedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında tam kapanma sürecinde sadece Cumartesi günleri açılan Nilüfer'deki pazar yerlerinde sıkı denetim vardı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer İlçe Kaymakamı Avni Oral ile birlikte İhsaniye, Ataevler ve Görükle mahallelerindeki pazar alanlarını gezerek vatandaşların ve pazarcı esnafının kurallara uyup uymadığını denetledi. Denetimlere Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Arslan, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Haydar Kaya ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu da eşlik etti.

Başkan Turgay Erdem ile Kaymakam Avni Oral, pazar alanlarını gezerek vatandaşlara ve pazarcı esnafına koronavirüsle mücadele kapsamında kurallara uymaları için uyarılarda bulundu. Maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemine değinen Başkan Erdem ve Kaymakam Avni Oral, vatandaşlara, alınması gereken tedbirler konusunda bilgiler de verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kurum olarak alanlarda denetimleri aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, vatandaşlardan da bu süreçte daha hassas olmalarını istedi.

Öte yandan zabıta ekipleri pazar alanlarında kalabalık oluşmaması için giriş ve çıkışları kontrol altına alarak vatandaşların alanda belli sayıda olmasını sağladı.