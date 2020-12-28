Nilüfer'de radyo tiyatrosu tadında buluşmalar

Seslendirmesi yapılan 16 oyun, internet üzerinden tiyatroseverlere ulaşacak.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu pandemi döneminde sanatseverleri tiyatrodan mahrum bırakmayacak çalışmalara imza atıyor.

Pandeminin ilk dönemlerinde sahnelediği oyunları dijital platformda izlenime açan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz döneminde ise açık havada ve pandemi kurallarına uyarak tiyatroseverleri oyunları ile buluşturmuştu. Şimdi de “Tiyatro'dan” projesini hayata geçirmeye hazırlanan Nilüfer Kent Tiyatrosu, toplam 16 tiyatro eserinin okumasını yaparak, bu oyunları radyo tiyatrosu tadında internet üzerinden dinleyicilerle buluşturacak.

Bu eserlerden biri 2020 yılının yazarı Fakir Baykurt'un eserlerinden derlenen tiyatro oyunu olacak. Süreyya Karacabey tarafından Fakir Baykurt'un eserlerinden tiyatroya uyarlanan “Orda Bir Köy Vardı Uzaktı” adlı eser, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar süpervizörlüğünde seslendirmesi yapılarak, tiyatroseverlerle buluşacak.

Ayrıca Nilüfer Belediyesi ve Mitos Boyut Yayınları iş birliğiyle düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda dereceye giren eserler de sanatseverler ile buluşacak.

2017 yılından bu yana düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması dereceye giren; “Kraliçe Gece”, “Savaşın Son Günü”, “Delik”, “Rüya Zaman”, “Toz Duman” , “Misafir”, “Derin Mutsuzluklar Anatomisi”, “Aynalı Kambur”, “Kutu Kutu Pense”, “Taş”, ” Geç Kalan Akşam Yemeğinin Hezimeti”, “Yansıma”, “M. Ali (Bir Varoş Hikayesi)”, “Dil Ağacı” ve “Ses” isimli eserler proje kapsamında seslendirilerek, yayına hazırlandı.

Oyunların seslendirmesi; Ali Düşenkalkar, Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Melisa İclâl Yamanarda, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Zeynep Çelik Küreş, Oğuzhan Ayaz ve Pınar Hande Ağaoğlu tarafından yapıldı.

Radyo tiyatrosu keyfi yaşamak isteyen sanatseverler, "Tiyatro'dan" kayıtlarına www.niluferkentiyatrosu.com üzerinden ve internet üzerinden ses yayını yapan dijital platformlardan ücretsiz olarak ulaşabilecek.