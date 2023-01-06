Nilüfer'de sahipsiz can dostlar kısırlaştırılıyor

Sahipsiz sokak hayvanlarına 2003 yılından bu yana kısırlaştırma operasyonu yapan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında yaklaşık 2 bin 500 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirerek, bu alanda Bursa'nın yükünün büyük bölümünü kendi başına üstlenmiş oldu.

Nilüfer'de sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artıran uygulamalar yapan, beslenme ve barınmalarına büyük katkı sağlayan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaptığı kısırlaştırma operasyonlarıyla da hastalık risklerini en aza indiriyor. Aynı zamanda kentteki sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla 2003 yılından bu yana kısırlaştırma operasyonu yapan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında Bursa genelinde yapılan yaklaşık 10 bin kısırlaştırma işleminin büyük bir çoğunluğunu kendisi üstlendi. Nilüfer'in dört bir yanından alınıp Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilen küpesi olmayan sahipsiz sokak hayvanlarına, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün deneyimli veteriner hekimleri tarafından aşılama, kısırlaştırma, iç ve dış paraziter işlemleri yapılıyor. Operasyonu tamamlanan sokak hayvanları küpeleri takılarak, belli bir süre kontrol altında tutulduktan sonra, alındıkları yere sağlıklı bir şekilde yeniden bırakılıyor. 2022 yılında yaklaşık 2 bin 500 kısırlaştırma operasyonu yapan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün, 2003 yılından bu yana yaptığı sayı da 20 bini aştı.

Popülasyon kontrolünün önemine değinen Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, popülasyonun çok olduğu yerde hayvan refahından ve halk sağlığından söz edilemeyeceğini vurguladı. Nilüfer Belediyesi'nin 2003 yılından beri bu konuya büyük emek harcadığını belirten Çetiner, “Bir yerde kedi ve köpeğin çok olması, onarın rahat yaşadığı anlamına gelmez. Aksine sokakta büyük bir savaşın, hastalığın ve trafik kazalarının olduğunu gösterir. Nilüfer Belediyesi, bu işe birçok belediyeye öncü olarak 2003 yılında başladı. 2004 yılında çıkan kanundan önce, Nilüfer'de kısırlaştırma operasyonları yapılıyordu” dedi.

Bursa genelinde 2022 yılında 10 bin kısırlaştırma işlemi yapıldığını, bunun yaklaşık 2 bin 500 adetini Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetiner, “2003 yılından beri yoğun kısırlaştırma yapılan Nilüfer'de, ilçe sınırları dışından sokak hayvanlarının getirilip, Nilüfer sınırlarına salınması popülasyonun artmasının en önemli nedeni. Biz, bu yolda büyük çaba harcıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, tedavilerini gerçekleştiriyor ardından çip ve küpe takarak doğal yaşam alanlarına geri salıyoruz” şeklinde konuştu.

Zorunlu çip uygulamasının önemine de değinen Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, ancak bu durumun popülasyonun artmasına da neden olabileceğini söyledi. Çetiner, “Son günlerde çip uygulaması sorumluluğundan kaçan insanların sayısı arttı. Sokaklara ve bize getirilip bırakılan cins diye tabir edilen kedi ve köpeklerin sayısında artış oldu. Bunun için üzgünüz. Biz de bu can dostları sahiplendirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Yapılan operasyon süreci hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Yasemin Yaransü de, “Küpesi olmayan sahipsiz sokak hayvanlarını 10 gün boyunca merkezde kontrol altında tutuyoruz. Ardından kısırlaştırma operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Can dostlarımızı operasyonun ardından 10 gün daha müşahede altında tutarak hem sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor hem de kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sağlık yönünden herhangi bir sorunu olmayan can dostlar, alındıkları yere geri salınıyor. Kediler de Nilüfer'in 64 mahallesinde yer alan kedi evleri ve beslenme odaklarının olduğu bölgelere salınıyor. Küpeleri olan köpek, kısırlaştırılmış, kuduz aşısı yapılmış, iç ve dış paraziter uygulamaları yapılmış köpek demek. Vatandaşlar, küpesi olan köpekleri görünce endişe etmeyebilir” ifadelerini kullandı.