Nilüfer'de sahne tiyatro severlerin

Nilüfer Sahnesi, tiyatro sanatına ilgi duyan Bursalıları tiyatroyla daha çok buluşturabilmek için bilet fiyatlarını indirdi. “Raif ile Letâfet”, “Laz Marks”, “Ödenmeyecek Ödemiyoruz”, “Stupid”, “Dansöz”, “Kafkas Tebeşir Dairesi” ve “Bir Yıldız Batıyor” oyunlarında Salon 45, balkon fiyatı ise 35 TL olarak belirlendi. Nilüfer Sahnesi olarak sanatseverlerin görüşlerine değer verdiklerini, sahnedeki oyunların daha çok insana ulaşmasını istediklerini dile getiren Nilüfer Sahnesi Genel Sanat Yönetmeni Serap Uluyol,“Nilüfer Sahne, devlet ya da belediye desteği olmadan tiyatroya gönül vermiş bir oluşum. Bu kararımızda belirleyici unsur, seyircilerimizin bilet fiyatlarının yüksekliğine dair geri dönüşleriydi. Yaptığımız görüşmeler sonrasında, hem misafir sanatçılarımızın hem de sahnemizin ortak kararıyla bilet fiyatlarımızda indirim yapmaya karar verdik. Bu bilet fiyatları, Bursalı tiyatro severler bizleri yalnız bırakmadığınız sürece sezon boyunca pek çok oyun için geçerli olacak” ifadelerini kullandı.