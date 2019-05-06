Nilüfer'de şampiyonlar belli oldu

Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada erkeklerde Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kadınlarda da Plan ve Proje Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Nilüfer Belediyesi'nde çalışırken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Fuat Sakarya anısına düzenlenen halı saha turnuvası bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi çalışanlarının katılımı ile düzenlenen turnuvada toplam 14 takım yer aldı. Yaklaşık bir ay boyunca Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu ve Altınşehir Gençlik Merkezi Tesisleri'nde devam eden turnuvanın finali büyük heyecana sahne oldu.

Merhum Fuat Sakarya'nın ailesinin de izlediği finalde erkeklerde Park ve Bahçeler Müdürlüğü rakibi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü 6-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Gecede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü rakibi Fen İşleri Müdürlüğü'nü 9-3 yenerek üçüncü oldu.

Kadınların şampiyonluk mücadelesinde de Plan ve Proje Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nü 3-0 mağlup ederek ipi göğüsleyen takım oldu.

Final maçları sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan ve Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Özer verdi. Turnuva da gol kralı 18 golle Hüseyin Cantek, en iyi kaleci Burak Heper seçildi. Turnuvada ayrıca en centilmen takım olarak da Zabıta Müdürlüğü ekibi seçildi.