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Nilüfer'de seyyar satıcılara denetim

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.


Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son alarak Görükle'de, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon yaptı. Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yapılan denetimde ekipler, yiyecek satan seyyar satıcıların mal ve tezgâhlarına el koydu. Toplum sağlığını tehdit eden yiyeceklerin satılmasına izin vermeyen ekipler, şahıslar hakkında da Kabahatler Kanunu'na göre cezaî işlem uyguladı. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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