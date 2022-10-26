Nilüfer'de şiir dolu gece

kez düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödülü'ne değer görülen Pınar Aka, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği gecede ödülüne kavuştu. Aka, ödül töreninin ardından eseri ve Yahya Kemal üzerine bir de söyleşi gerçekleştirdi. Gecenin son bölümünde düzenlenen Sesli Şiir Antolojisi etkinliğinde de 7 değerli şair, şiirlerini seslendirdi.

Nilüfer Belediyesi, sanatseverlere şiir dolu bir gece yaşattı. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün, Türkçede yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 6'ncı kez düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü, düzenlenen törende sahibine kavuşurken, geceye katılanlar, törenin ardından gerçekleştirilen Sesli Şiir Antolojisi'nde de 7 değerli şairin şiirlerini, kendi sesi ve yorumuyla dinleme fırsatı buldu. Nâzım Hikmet Kültürevi'ndeki etkinliklere, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ve çok sayıda şiir tutkunu katıldı.

Mehmet H. Doğan Ödülü töreninin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu yıl 10 eseri inceleyen Seçici Kurul'un yaptığı değerlendirme sonucu, “Ses, Anlam ve Mazi-Etkilerin Kavşağında Yahya Kemal Şiiri” adlı eseriyle ödüle değer bulunan Pınar Aka'yı kutladı. Seçici Kurul üyelerine de teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, Türkiye'nin ilk ve tek şiir kütüphanesinin yer aldığı bir mekânda gerçekleştirilecek etkinliklerle şiire dair anlamlı bir gece yaşamaktan keyif duyacaklarını belirtti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konuşmasının ardından Mehmet H. Doğan Ödülü sahibi Pınar Aka'ya, ödülünü verdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da, Seçici Kurul üyelerinden Metin Celâl ve Nilay Özer'e anmalık vererek teşekkür etti.

Ödül töreninin ardından Pınar Aka, “Ses, Anlam ve Mazi-Etkilerin Kavşağında Yahya Kemal Şiiri” eseri ve Yahya Kemal'in şiirleri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Metin Celâl de soru ve katkılarıyla söyleşiye yön verdi. Mehmet H. Doğan Ödülü'nün Türkiye'de verilen nadide ödüllerden biri olduğunu söyleyen Metin Celâl, “Eleştiri, Türk edebiyatında yapılan bir şey değil. Eleştiriye de alışkın değiliz. Övünmeyi seviyoruz. Bu yüzden eleştiri alanında çok fazla ürün verilmiyor. Mehmet H. Doğan, sözünü sakınmayan, ince eleyip sık dokuyan bir eleştirmendi. Biz de seçimlerimizde bu yaklaşımlarımızı göz önünde bulundurmaya ve şiir eleştirisi alanında özendirme oluşturmaya çalışıyoruz. Bütüncül çalışmalara öncelik veriyoruz. Pınar Aka'nın eseri tam da bu bakış açısıyla hazırlanmıştı” diye konuştu.

Pınar Aka da, eserinde Yahya Kemal'i neden odak noktasına aldığını şu sözlerle açıkladı: “Doğu-batı meselesi bizim için can alıcı bir konu. Yahya Kemal de farklı bir görüş, yol tutan şairlerimizden biri. Yahya Kemal doğu ve batıyı götürmeyi, ikisi birden olabilmeyi öneren bir şair olarak ilgimi çekti. Doktoramı Fransa'da yaptığım için Baudelaire etkisi de oldu. Bir taraftan da klasik şair Nedim etkisi. İkisinin nasıl bir araya geleceği ilgimi çekti. O yüzden Yahya Kemal'i seçtim. Baudelaire ve Verlaine'den etkilendiğini keşfettim.”

Söyleşinin ardından Sesli Şiir Antolojisi etkinliği gerçekleşti. Şiir tutkunlarının ilgi gösterdiği etkinlikte Abdülkadir Budak, Altay Öktem, Melek Özlem Sezer, Nilay Özer, Serhan Ada, Seyyidhan Kömürcü ve Zehra Betül Yazıcı, şiirlerini okudu. Bu özel gecede Trio Lotus müzik grubu da, şiir aralarında klasik müzik keyfi yaşattı. Nilüfer Belediyesi Göl Yazıevi'nde kaldığı dönemde yazdığı “Gölyazı” adlı şiirini seslendiren şair Melek Özlem Sezer de büyük alkış aldı.