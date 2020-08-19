Nilüfer'de sıkı denetim

Yurt genelindeki koronavirüsle mücadele denetimleri kapsamında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kaymakam Avni Oral ile birlikte İhsaniye Mahallesi'ndeki işletmeleri denetledi.

Belediye ekipleri İhsaniye Mahallesi'nde, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerde bulundu. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı denetimlerde Başkan Turgay Erdem ile Kaymakam Avni Oral, işletmeleri gezerek vatandaşlara ve işletme sahiplerine koronavirüsle mücadele konusunda ikazlarda bulundu. Maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemine değinen Başkan Erdem ve Kaymakam Avni Oral, vatandaşlara alınması gereken tedbirler konusunda bilgiler verdi.

Denetimin yapıldığı alanda açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi ekiplerinin sahada olduğunu söyleyerek, denetimlerin aralıksız sürdüğünün altını çizdi. Vatandaşlara pandeminin boyutunu kesinlikle hafife almamaları çağrısında bulunan Erdem, “Vatandaşlarımız ve işletme sahipleri günlük hayatları ve işlerinin gerektirdiği kurallara titizlikle uymalı. Normalleşme süreci bizi rehavete sürüklemesin” dedi.

Türkiye genelinde en yaygın denetimlerden birinin yapıldığını hatırlatan Nilüfer İlçe Kaymakamı Avni Oral da, denetimlerin süreceğini ifade etti. Oral, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Covid 19 teşhisli ya da temaslısı olması sebebiyle izolasyona tabi kişilerin izolasyon şartlarına uymaları için elektronik imkanlar da dahil olmak üzere tüm tedbirlerin alındığını kaydetti. Oral ayrıca, salgınla mücadele kapsamında tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere “mahalle denetim ekipleri”nin oluşturulacağını, bu ekiplerde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve âzâları ile site ve apartman yönetimleri temsilcilerinin görevlendirileceğini ifade etti.