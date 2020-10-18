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Nilüfer'de sonbaharın keyfini doğa yürüyüşünde yaşadılar

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği yürüyüşe katılan çok sayıda doğasever, sonbaharın tadını doyasıya çıkardı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşe katılan çok sayıda doğasever, sonbaharın tadını doyasıya çıkardı. Unçukuru'ndan başlayan 20 kilometrelik güzergah Fadıllı'da müzik dinletisi ile tamamlandı.


Nilüfer Belediyesi'nin doğaseverleri buluşturduğu yürüyüşler bu defa sonbahar mevsiminin güzellikleri altında gerçekleşti. Pandemi önlemleri altında yapılan yürüyüşe katılanların HES kodu alınarak olası riskin önüne geçildi.


Doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği yürüyüş Unçukuru Mahallesi'nde başladı. Katılımcılar, rehberler eşliğinde ilk olarak Kazanpınar'a doğru yürüdü. Ormanlık alanda patika yollarda devam eden yürüyüş katılanlara büyük keyif yaşattı.


Kazanpınar'daki molanın ardından Ayvaini Mağarası'nın önünde geçilerek Ayvaköy'e kadar yürüyüş devam etti. Rota boyunca sonbaharın eşsiz güzelliklerine tanık olan katlılımcıların bir sonraki durağı Fadıllı Mahallesi oldu.


20 kilometrelik yürüyüşü burada tamamlayan doğaseverler için Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde, O Ses Türkiye Şampiyonu Alkan Dalgakıran mini konser verdi. Sanatçı seslendirdiği parçalarla, gün boyu yürüyen doğaseverlerin bütün yorgunluğunu aldı.

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