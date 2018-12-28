Nilüfer'de sosyal girişimciliğe BEBKA'dan hibe desteği

Nilüfer Belediyesi'nin hazırladığı ‘Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Hayata Geçiyor' isimli proje, Bursa-Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı'ndan hibe almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki İnovasyon Merkezi, yeni bir projeyle Bursa-Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) hibe almaya hak kazandı. Proje için verilecek teknik desteğin sözleşmesi, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim tarafından imzalandı. İmza sonrası açıklama yapan Mustafa Bozbey, “BEBKA'ya projemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kurum olarak hem paydaşlarımızla hem de personelimizle özellikle sosyal girişim ekosisteminin gelişmesi konusunda çalışmalar ve eğitimler yapacağız. Hedefimiz sosyal inovasyonu biraz daha yukarıya çekmektir. Bununla birlikte toplumun refahını da yukarılara çekmeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu projeyle sosyal girişim konusuna katkı sağlamış olacağız” dedi.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de kurum olarak teknik destek konusuna büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Maksadımız kurumların kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve projelerine katkı sunmaktır. Ülkemizde girişimciliğin arttırılması en büyük hedefimiz. Bütün kamu kurumlarına destek olmaya çalışıyoruz. Umarım bu faaliyetler daha geniş çevrelere ulaşır” diye konuştu.

Alınacak destek ile Nilüfer İnovasyon Merkezi, BEBKA 2018 Teknik Destek Programı kapsamında Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Hayata Geçiyor Projesi'ni gerçekleştirecek. Proje ile İnovasyon Merkezi çalışanlarına ve gönüllülerine, yereldeki potansiyel sosyal girişimci aktörlerle iş birliği yürüten birimlerdeki belediye çalışanlarına “Sosyal Girişimcilik Eğitimi” verilecek. Verilecek eğitimler aracılığıyla Nilüfer Belediyesi, sosyal sorunlara çözümler üreten bir toplum inşasına katkıda bulunmuş olacak.