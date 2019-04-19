Nilüfer'de spor şöleni başladı

Uluslararası Spor Şenlikleri görkemli bir açılış töreniyle başladı.

Nilüfer Belediyesi, bu yıl 18. kez Uluslararası Spor Şenlikleri'ne ev sahipliği yapıyor. Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde, Nilüfer Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyespor ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen şenlikler, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Bulgaristan Bursa Konsolosu Veselin Bojilov, Bulgaristan Bursa Ticari Müşaviri Aleksandar Alesksandrov, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, idari amirler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Spor şenliklerin açılış töreni, saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'na Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri de işaret dili ile eşlik etti.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer'de dev bir spor faaliyetine ev sahibi yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Erdem konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sporun, kardeşliğin, gençlerin ve gençliğe inananların kenti Nilüfer'de, böylesine kapsamlı, bir organizasyonu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bursa'nın olimpiyatları olarak da adlandırabileceğimiz Uluslararası Spor Şenlikleri bu yıl 18 yaşına girdi. Binlerce öğrenciyi bir ay boyunca sporun bir çok branşıyla buluşturmak, bunu yaparken de dostluğun, takım ruhuyla mücadele etmenin heyecanını yaşatmak büyük başarı.”

Uluslararası Spor Şenlikleri'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsadığına dikkat çeken Erdem, “ Bu iki önemli milli bayramımızı da içine alan şenliklerimiz, farklı yaş gruplarındaki çocuklarımızı, sporun her dalıyla buluşturacak. Bu yıl 21 bini aşkın öğrencinin iştirakiyle gerçekleşecek şenlikler, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda, barış, dostluk ve kardeşlik olgularını güçlendiren bir organizasyon. Mutlu geleceğimizin mimarları çocuklarımızın, sporla, sanatla iç içe büyümesi bizim için çok önemli. Spor şenliklerimizin bu amacımıza büyük katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

Çok sayıda öğrencinin tribünleri doldurduğu açılış töreninde okulların yaptığı gösteriler de ilgiyle izlendi. Açılışın finalini de Nilüfer Halk Dansları Topluluğu yaptı.

20 Mayıs'a kadar devam edecek Uluslararası Spor Şenlikleri'nde 21 bini aşkın öğrenci, 25 branşta düzenlenecek müsabakalara katılacak.