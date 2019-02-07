Nilüfe'rde “Tarih Buluşmaları”

Nilüfer Belediyesi'nin Tarih Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Tarih Buluşmaları” söyleşilerinin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Füsun Üstel oldu. Üstel, söyleşide “Kent Yurttaşlığı ve Kültür Politikaları” üzerine görüşlerini paylaştı.

Prof. Doktor Füsun Üstel, Nilüfer Belediyesi'nin Türk Tarih Vakfı iş birliği ile gerçekleştirdiği “Tarih Buluşmaları” söyleşisine katıldı. Üstel, “Kent Yurttaşlığı ve Kültür Politikaları” konulu söyleşide yurttaşlık kavramı üzerinden yerel yönetimlerin kültür ve sanat politikalarını ele aldı. Üstel, 2. Dünya Savaşı sonrası devletlerin otoritelerini ve ihtişamlarını güçlendirmek üzere kültür ve sanat faaliyetlerinde daha fazla yetki ve sorumluk almaya başladığını anlattı. 1960'lardan günümüze zaman içinde “kültürün demokratikleşmesi”nin ön plana çıktığını, 80'ler sonrası ise küreselleşme içinde yerel kimlik öğesinin etkisi ile özellikle son 20-30 yılda yerel yönetimlerin kültür politikalarında etkili hale geldiğini ifade eden Üstel şöyle devam etti:

“Zaman içinde bir yandan gelişen hak talepleri arasında ‘kültürel hak' talebinin güçlenmesi, diğer yandan kültür politikalarında yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının artmasıyla ‘yurttaş kent' modeli ortaya çıktı” dedi. “Yurttaş kent modeli”nin yrttaşların kültür politikalarının belirlenmesinde yer aldığı, katılımcı anlayışa dayalı ve yurttaşların bütününü dikkate alan, birlikte karar verme, kültürel araç ve imkanların yurttaşlarca sahiplenilmesini önceleyen bir model” olarak tarif eden Üstel, sık sık melez modellerin ortaya çıktığının altını çizdi.

Üstel, henüz kültür politikalarını netleştiremeyen, sahip olunan kültürel değerleri ön plana çıkartamayan, kültürel kimlik belirlenmesinde sorun yaşayan kent yönetimlerinin öncelikle kentin kültür perspektifini iyi çizmeleri, yatırım ve politikalarını ortaya çıkan tablo doğrultusunda belirlemeleri gerektiğini ifade etti.