Nilüfer'de tıbbi atıklar için önlem

Bu amaçla maske, eldiven, ıslak mendil gibi kişisel hijyen malzemelerin toplanması için belediye binalarına gri renkte atık kutuları konulurken, konutlara da bu atıkları evsel atıklardan ayrı toplamaları için özel poşet dağıtılıyor.

Nilüfer Belediyesi, küresel salgınla birlikte kullanımı artan maske ve eldivenlerin, gelişi güzel çevreye ve çöp bidonlarına atılmasıyla insan sağlığı açısından oluşacak yeni risklerin önlenmesi için, atık yönetimi uygulamasını hayata geçirdi.

Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında pandemi süresince çok sık kullanılan maske, eldiven, ıslak mendil gibi kişisel hijyen malzemelerinin atıkları, diğer evsel atıklardan ayrı toplanmaya başladı.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, ilçedeki evleri tek tek gezerek tıbbi atıkların toplanması konusunda hem vatandaşları bilgilendiriyor, hem de bu atıkları ayrı toplayacakları özel yapım poşetleri dağıtıyor.

Yapılan bilgilendirmede evlerde kullanılan maske, eldiven gibi atıklarının evsel çöplerden ayrı olarak bir poşette toplanması ve bu atıkların 72 saat kapalı bir odada veya balkonda insanların erişimine uzak bir şekilde bekletilmesi isteniyor. 72 saat geçtikten sonra bu atıkların da evsel çöplerle birlikte atılabileceği belirtiliyor.

Nilüfer Belediyesi, maske ve eldiven gibi kişisel hijyen malzemelerinin evlerde toplanabilmesi için özel olarak yaptırdığı ve üzerinde kısa bir bilgilendirmenin yer aldığı 500 bin poşeti dağıtmaya devam ediyor.

Tıbbi atıklar, Nilüfer Belediyesi binalarında da çok sayıda noktaya yerleştirilen gri renkli atık kutularında toplanıyor. Bu atıklar da görevli temizlik personeli tarafından günlük olarak toplanıyor ve geçici depolama alanında 72 saat bekletildikten sonra evsel atıklarla birlikte bertaraf ediliyor.