Nilüfer'de 'Toplanamayan Toplum' atölyeleri başladı

Nilüfer Belediyesi'nin başlattığı yeni söyleşi dizisi “Toplanamayan Toplum” atölyesine katılan Murat Erşen, ilk oturumda, klasik ve modern siyaset felsefesinde toplumun kuruluşu ile büyük düşünürlerin bu konudaki teorilerine değindi.

Çeşitli disiplinlerde düzenlediği atölyelerle, katılımcılara kendilerini geliştirme fırsatı sunan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yeni bir söyleşi dizisi başlattı. Felsefeci, çevirmen ve editör Murat Erşen'in katılımıyla düzenlenen “Toplanamayan Toplum” atölyelerinde toplum ve ortaklık kavramlarına, farklı pencerelerden bakılıyor.

Misi'deki Edebiyat Müzesi'nde düzenlenen Toplanamayan Toplum atölyesinin ilk oturumunda, “Klasik ve modern siyaset felsefesinde toplumun kuruluşu”, büyük düşünürlerin bu konudaki teorileri üzerinden bir yandan gevşeyen bağları, öte yandan sertleşen sınırlarıyla toplum ve ortaklık meselesi ele alındı.

Klasik siyaset felsefesinin, insanın, toplumsal bir varlık olduğu kabulüyle işe başladığını söyleyen Murat Erşen, modern siyaset felsefesinin ise toplumsal sözleşme teorilerine yoğunlaştığını belirtti. Erşen,“Tüketim toplumu ve sosyal medya ile birlikte herkesin, kendi işletmecisi ve bir ürün haline geldiği, neo-liberalizm, sağcılık ve popülizmin yükselişe geçtiği yeni toplumsal aşamada ortaklığı kuranın ne olduğunu, ortak bir şeyleri olmayanların bir arada durabilme ihtimallerini gözden geçirmek, en önemli problemlerden biri olarak görünüyor” dedi.

Murat Erşen, Toplanamayan Toplum atölyelerinde “İnsan toplumsal bir varlık mıdır?”. “Bir topluluğun ya da ortaklığın temelinde ne yatar?”, “Ortak bir şeyleri olmayanlar bir arada durabilir mi?”, “Tüketim ve gösteri çağında toplumlar ne haldedir?” sorularına büyük düşünürlerden iktibas yaparak cevap arayacaklarını söyledi.

Toplanamayan Toplum atölyesinin 8 Nisan'da gerçekleşecek ikinci oturumunda “Ortak bir şeyleri olmayanların ortaklığı”, 15 Nisan tarihindeki son oturumunda da “Kontrol ve disiplin toplumu, tüketim toplumu, gösteri toplumu, enformatik, şeffaf, yorgun toplum” başlıkları konu edilecek.