Nilüfer'de toplu sözleşme sevinci

Ş. de çalışan 2 bin 46 çalışan ile Nilüfer Belediyesi bünyesinde görev yapan 88 kadrolu işçi için Belediye-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmeleri imzalandı. 2023-2024 yıllarını kapsayan sözleşmeye göre Nilüfer Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı Şubat ayı itibariyle 14 bin 948 liraya yükselirken, kadrolu işçilerde de en düşük maaş 19 bin 185 liraya çıktı.

Nilüfer Belediyesi'nde toplu sözleşme heyecanı yaşandı. Nilüfer Belediyesi iştiraki olan NİLBEL A.Ş. çalışanı 2 bin 46 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi ile Nilüfer Belediyesi'nde çalışan 88 kadrolu işçi için 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmeleri düzenlenen törenle imzalandı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Belediye-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adem Vural, NİLBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kale ve çok sayıda çalışan katıldı.

İmza töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ülkenin ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini belirterek şöyle devam etti: “ Sizler adına iyi kazanımların olduğuna inandığım toplu sözleşmeyi bugün imzalıyoruz. Her fırsatta dile getirdiğim gibi bizim önceliğimiz personelimizin hakları oldu. Sizlere elimizden geldiğince hep daha iyi imkanlar sağlamak için çaba gösterdik. Bugüne kadar emekten, alın terinden yana olduk. Bundan sonraki süreçte de yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biraz sonra imzalayacağımız sözleşme de umarım sizi mutlu eder. Ş.'de çalışan 2 bin 46 çalışan ile Nilüfer Belediyesi bünyesinde görev yapan 88 kadrolu işçi için Belediye İş Sendikası ile 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. İş barışı ve eşit işe eşit ücret dengesine öncelik vererek güzel iyileştirme yaptık. Örneğin düşük ücret grubunda olan Temizlik İşleri Müdürlüğü saha çalışanlarımıza yaptığımız iyileştirmelerle en düşük ücret 2023 Şubat ayı itibariyle 14 bin 948 liraya yükseldi” dedi.

88 kadrolu işçi için de sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Başkan Erdem, “Nilüfer Belediyesi'nde en düşük kadrolu işçi maaşı 2023 yılı Mart ayı itibarıyla 19 bin 185 liraya çıktı. Bütün şartlarımızı zorlayarak bu toplu sözleşme ile çalışanlarımıza verdiğimiz iyileştirme sözünü de yerine getirmiş olduk. Öncelikle adil bir düzenleme yaparak, eşitsizlikleri gidermeye çalıştık. Dilerim bu rakamlar yaşadığımız bu zor ekonomik şartlarda sizi rahatlatır. Bu arada bir sonraki toplu sözleşmelerde kıdem farklarını da ele alarak bu konudaki beklentilerinizi de karşılayacağız” diye konuştu.

Törende konuşan Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul da iyi bir sözleşme yaptıklarına inandığını belirtti. Yurdakul, “Her toplu sözleşmenin bir anlamı var. Hizmetin, alın terinin karşılığını almak çok önemli. Bu sözleşmeleri yaparken adaleti, özgürlüğü, ekonomiyi göz önüne almak gerekir. Nilüfer'de siz çalışanların emeğinin hakkını alması için elimizden geleni yaptık. Başkan Turgay Erdem ve ekibi de bu süreçte bizlere yardımcı oldu. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Bugün imzalanan sözleşme, açıklanan enflasyon rakamlarının çok üzerinde. Bundan sonra emekçiler olarak sizler de hak altında kalmadan Nilüfer halkına layık şekilde hizmet ederek karşılığını ödemelisiniz. İmzalanan sözleşme tüm emekçilerimize ve belediyemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul toplu sözleşmeleri imzaladı.

Atılan imzalar sonucu Nilüfer Belediyesi'nde en düşük işçi maaşında 2023 yılı ilk 6 ay için günlük 126,40 lira yevmiye artışı, günlük 84 lira da yol ve yemek zammı ile birlikte toplamda 210,40 lira artış yapıldı. Böylece en düşük ücret 2023 yılı şubat ayı itibariyle 14 bin 948 liraya yükseldi.