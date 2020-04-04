Nilüfer'de ücretsiz maske dağıtımı

Ülke çapında koronavirüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde alınan karar doğrultusunda Nilüfer Belediyesi ilçedeki pazar alanlarında ücretsiz maske dağıtımına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlara içinde hijyenik el sıvısı, maske, sabun ve eldivenden oluşan 5 bin adet hijyen seti dağıtan Nilüfer Belediyesi, söz konusu genelgenin ardından pazar yerlerinde ücretsiz maske dağıtımına hız verdi. Zabıta ekipleri, pazarcı esnafı ve alışverişlerini gerçekleştirmek üzere pazara gelen vatandaşlara maske dağıttı. Nilüfer Belediyesi ayrıca Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde ilçedeki pazarların çevresini bariyerlerle kapatarak, tezgâh aralıkları düzenlemesini, pazar alanlarında hijyen ünitelerinin oluşturulmasını ve giriş çıkışların kontrollü hâle getirilmesini sağladı.

Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak personelimiz ve bütün kaynaklarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günleri hep birlikte, el birliği ve alınan tedbirlerin eksiksiz olarak uygulanmasıyla en az zarar ve acı ile atlatacağımıza inanıyorum” dedi.