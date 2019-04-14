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Nilüfer'de üniversitelilerin spor heyecanı başladı

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen ÜniSporFest, Görükle Spor Parkı’nda başladı.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen ÜniSporFest, Görükle Spor Parkı'nda başladı.


Nilüfer Belediyesi'nin, üniversite öğrencilerini sporla buluşturduğu ÜniSporFest'te heyecan başladı. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Görükle'de dördüncüsü düzenlenen spor festivali, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Bin 117 öğrencinin 9 branşta mücadele ettiği festivalde müsabakalar, Görükle Spor Parkı'nda gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, beş gün boyunca müsabakalarda dostluk içinde yarışacak.


Festival kapsamında futbol, basketbol, voleybol, plaj voleybolu, dart, masa tenisi, kort tenisi, badminton ve oryantring yarışmalarının yanı sıra, Görükle Tırmanma Duvarı'nda da klasman dışı olarak öğrencilere tırmanma kursu da verilecek.

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