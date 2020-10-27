Nilüfer'de vergi ödeme kolaylığı

Nilüfer'de vatandaşların belediye ile ilgili pek çok işlemi belediyeye gelmeden internet üzerinden yapmalarına olanak sağlayan Nilüfer Belediyesi, pandemi döneminde vatandaşların vergi ödemelerini kolaylaştıracak yeni uygulamaları devreye sokuyor.

Her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin ikinci kısmı 1 Kasım itibariyle ödenmeye başlanacak. Vergi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle, Göçmen Konutları'ndaki veznelerin yanı sıra, işlemlerini Beşevler Karafatma Meydanı, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Özlüce, İl Tapu Müdürlüğü ve Ataevler Magazin Outlet önünde bulunan Nilüfer Belediyesi akıllı vezne sistemlerinden nakit veya kredi kartıyla yapabilecek.

Gölyazı, Hasanağa, Akçalar ve Kayapa gibi şehir merkezine uzak mahallerde ise, vergi döneminde haftada bir gün bölgeye gidecek tahsildar ve veznedarlara nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Ayrıca isteyenler; Nilüfer Belediyesi'nin www.e-islem.net internet adresi üzerinden de vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla ödeme seçeneklerini kullanarak vergilerini kolaylıkla internet üzerinden ödeyebilecekler. Nilüfer Belediyesi'nin 488666 numaralı posta çeki hesabına ve Vakıfbank IBAN TR570001500158007293767737 hesabına da ödeme yapılabilecek. İsteyen vatandaşlar, Halkbank bankoları ve ATM'lerden de nakit olarak ödeme yapabilecek.

65 yaş üstü vatandaşlar ise, Nilüfer Belediyesi'nin 444 16 03 numaralı çağrı merkezini arayarak veya mahalle muhtarları aracılığıyla iletişime geçtikleri takdirde mobil vezne yoluyla ödemelerini gerçekleştirebilecek. Mobil vezne aracı ayrıca, merkeze uzak mahallelerde, muhtarlıklar tarafından ilan edilen tarihlerde o mahalle muhtarlığına giderek, vatandaşlara yerinde ödeme imkanı sunacak.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafenin önem kazandığı bu dönemde, vergisini ödemek isteyen vatandaşların işini kolaylaştırmak için gereken çalışmaları yaptıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mobil vezne uygulamasının da bu dönem 65 yaş üstü evden çıkamayan ve internet kullanamayan vatandaşlar için çözüm olacağını söyledi.

1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek emlak vergileri ikinci taksit ödemelerinin son güne bırakılmamasını isteyen Başkan Erdem, “Vatandaşlarımızdan bu salgın döneminde emlak vergisi ödemelerini çok geriye bırakmamalarını rica ediyorum. Nilüferliler vergi ödemelerini belediyemize gelerek veya diğer ödeme kanallarını kullanarak yapabilirler. 65 yaş üstü vatandaşlarımız Nilüfer Belediyesi'nin çağrı merkezini arayarak bu konuda bizden yardım isteyebilir ve mahalle muhtarları aracılığıyla bize ulaşabilirler. Talep gelmesi halinde görevlilerimiz tarafından evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın evlerine gidilerek, talep üzerine hazırlanan makbuzlarla ödemelerini kolaylıkla yapmalarını sağlayacağız” dedi.