Nilüfer'de yaya yolları işgâline sıkı denetim

2019 yılının ilk altı ayında yapılan denetimlerde 180 araca cezaî işlem uyguladı.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, engelli, yaya ve bisiklet yollarını araçlarıyla işgal eden sürücülere geçit vermiyor. Ekipler, yaya kaldırımları ve bisiklet yollarına araçlarını park ederek vatandaşın hakkını ihlâl edenlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimler ve vatandaşların da ihbarları sonucunda ekipler, 2019 yılının ilk altı ayında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 180 araca cezaî işlem uyguladı.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, bu yılın ilk altı ayında seyyar satıcı ve ruhsatsız işletmelere yönelik de sıkı denetimler yaptı. Nilüfer halkının huzur ve güvenliğini düşünen ekipler, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre 245 ruhsatsız işyeri ve 92 seyyar satıcı hakkında cezai işlem uyguladı. Ekipler, Nilüfer'de kurban bayramı boyunca da denetimlerini sürdürecek.