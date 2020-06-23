İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nilüfer'de yaz spor okulları başlıyor

Nilüfer Belediyesi ve Belediyespor’un birlikte düzenlediği yaz spor okulları, yaz tatili boyunca çocukları ve gençleri sporla buluşturacak.

Nilüfer Belediyesi ve Belediyespor'un birlikte düzenlediği yaz spor okulları, yaz tatili boyunca çocukları ve gençleri sporla buluşturacak.


Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı, 9 farklı spor branşının yer aldığı yaz spor okullarında ilk dönem 29 Haziran 2020 Pazartesi günü başlayacak. Hijyen kurallarının ve ilgili federasyonların belirlediği tedbirlerin eksiksiz uygulanacağı eğitimler; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, squash, masa tenisi, kort tenisi ve tam gün spor okulları olmak üzere 9 ayrı branşta Eylül ayına kadar dört dönem olarak düzenlenecek. Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları, Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri, Altınşehir Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Havuzu, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ve Beşevler Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.


Nilüfer Belediyespor tam gün yaz spor okullarına katılacak çocuklar gün boyu farklı aktivitelerle verimli bir dönem geçirecek. Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında devam edecek tam gün yaz spor okullarında, sporun yanında tamamlayıcı sanatsal ve sosyal eğitimler de olacak. Tam gün yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kort tenisi, masa tenis, squash ve jimnastikten oluşan 8 spor branşının yanında, modern dans, halk oyunları, drama, resim, akıl ve zekâ oyunlarını barındıran 5 farklı alandaki eğitimler de öğrencilere sunulacak. Tam gün yaz spor okullarında ayrıca öğrencilere servis, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı imkânı sağlanacak. Çocuklar, gün boyu sanat ve sporla iç içe, keyifli dakikalar geçirecek.


Nilüfer Belediyesi'nin yaz spor okullarından faydalanmak isteyenler aşağıda belirtilen gençlik ve spor merkezlerinin telefonlarından ayrıntılı bilgi alabilirler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.