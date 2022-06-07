Nilüfer'de yeni kız öğrenci yurdu için ilk adım atıldı

Nilüfer'e yeni bir kız öğrenci yurdu daha kazandırılıyor. Balkantürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle Yüzüncüyıl Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan kız öğrenci yurdu, kaliteli ve güvenilir hizmetiyle fark oluşturacak.

Nilüfer'de öğrencilerin yaşamını kolaylaştıran, beslenme ve barınma gibi birçok ihtiyacına destek olan projeler hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, iş birliğiyle kente yeni bir kız öğrenci yurdu daha kazandıracak. Nilüfer Belediyesi ile Balkantürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilecek olan yurt için ilk adım atıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Balkantürk Eğitim Vakfı Başkanı İlhan Uslu, iş birliği protokolünü imzaladı. Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki mülkiyeti Nilüfer Belediyesi'ne ait 653 metrekare alan üzerine yapılacak olan kız öğrenci yurdu, kaliteli ve güvenilir hizmetiyle fark oluşturacak Nilüfer Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda yap-işlet-devret modeliyle Balkantürk Eğitim Vakfı tarafından yapılacak olan yurtta, Nilüfer Belediyesi de 4 kişilik kontenjana sahip olacak. Toplam bin metrekare kapalı alana sahip olacak 47 öğrenci kapasiteli yurtta, 19 adet tek kişilik, 9 adet üç kişilik ve 1 adet engelli öğrenci odası yer alacak. Engelli bireylerin kullanımına uygun ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte projelendirilen kız öğrenci yurdunda, fitness salonu, mescit, revir, çamaşır yıkama odası, valiz odası, yemekhane ve televizyon odası ile kütüphane bölümleri de yer alacak.