Nilüfer'de yeşil seferberlik

2020 yılında toplam 25 bin fidanı toprakla buluşturmayı planlayan Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda ilk fidan dikim etkinliğini, Bursa'da buluşan İTÜ mezunlarının katılımı ile Üçevler Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi bu amacı gerçekleştirmek için kentin yeşil dokusunu artırıyor. Nilüfer Belediyesi yeni dönemde daha çok yeşil alan oluşturmak için çalışmalara hız verdi. 2020 yılında adeta bir yeşil seferberlik başlatacak olan Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda düzenlenen ilk fidan dikim etkinliğini, Bursa'da buluşan İTÜ mezunları ile birlikte gerçekleştirdi. Etkinlikte, Üçevler Mahallesi Arda Sokak'ta bulunan alana zeytin, mavi atlas sediri, süs elması ve ıhlamur fidanları dikildi. Fidan dikimine kendisi de İTÜ mezunu olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Başkan Turgay Erdem ve okul arkadaşları, kaybettikleri arkadaşları anasına fidanları toprakla buluşturarak Nilüfer'in daha fazla yeşil alana kavuşmasına katkı sağladı.

Çevre sorunlarına dikkat çekerek, kentteki yeşil alanların çoğalması için 2020 yılında fidan dikim ve fidan dağıtım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 13 Ocak Pazartesi günü daha önce başvuruda bulunan vatandaşlara limoni servi, leylandi, oya, ıhlamur, erguvan türlerinden yaklaşık 20 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı yapılacağını söyledi.

Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da Orman Haftası kapsamında başvuruda bulunan okullarla fidan dikim etkinlikleri yapılacağını kaydeden Başkan Erdem, “Bu kapsamda öğrencilerle birlikte yüzlerce fidan dikeceğiz. Ayrıca Park Bahçeler Müdürlüğü'müz yıl boyunca yaklaşık 4 bin fidanı park alanlarında, ağaçlandırma alanlarında ve tretuvarlarda toprakla buluşturacak. Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yıl boyunca ağaçlandırma alanlarında fidan dikim etkinliği yapacağız. Böylece 2020 yılı boyunca 25 bin civarında ağaç dikmiş olacağız. Ben çevre duyarlılığına sahip tüm Nilüferlileri bu yeşil seferberliğe katılmaya çağırıyorum. Daha yeşil bir Nilüfer'i gelin hep birlikte oluşturalım” dedi.