Nilüfer'de Ziraat Topluluğu üyelerine tohum atölyesi

Nilüfer Kent Bostanları'nda Nilüfer Belediyesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Topluluğu üyesi öğrenciler için tohum alma atölyesi düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi'nin Ürünlü'de hayata geçirdiği Küçük Ölçekli Kent Bostanları'nda, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Topluluğu üyesi öğrenciler için tohum alma atölyesi düzenlendi. Yaklaşık 30 öğrenci atölye eğimi öncesi kent bostanları ünitelerini gezdi. Öğrenciler, Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Arca Atay'dan Ürünlü Küçük Ölçekli Kent Bostanları'nda ekolojik tarım koşullarında ilaçsız tarım, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği, kompost üretimi, bitki köklendirme, çelik alma gibi süreçler hakkında bilgi aldı.

Yerel tohum üretiminin öneminin aktarıldığı etkinliğin atölye bölümünde ise bamya, hıyar, kabak, biber, mısır gibi ürünlerin tohumlarını alan öğrenciler, bu konuda deneyim kazanma fırsatı yakaladı.

Atölyeye katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Uludağ Üniversitesi Ziraat Topluluğu Başkanı Zafer Yazmalar “Ziraat Topluluğu olarak yaklaşık 900 üyemiz var. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri olarak zaman zaman kent bostanları ile ortak çalışmalara katılıyoruz. Aldığımız teorik derslerin yanında burada olduğu gibi Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği, amacına uygun böylesine önemli zirai tesislerde pratik çalışmalara katılmak bizim için çok önemli. Nilüfer Belediyesi'ne hem atölye çalışmaları hem de yıllardır ziraat alanında, ata tohumu yetiştiriciliği ve ekolojik tarım alanında gerçekleştirdiği hizmetler için teşekkür ediyoruz” dedi.

Atölyeye katılan öğrenciler için ayrıca, Ziraat Fakültesi'nin “Eko Bahçe” ünitesinde ziraat topluluğuna ait parselde yetiştirmeleri için tohumlar verildi.