Nilüfer'den Bursa futboluna yeni bir nefes

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü adıyla Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan mavi yeşil beyazlı ekipte teknik kadro ve futbolcular için imza töreni düzenlendi. Sözleşmelerini imzalayan teknik heyet ve sporcular, yeni sezon hazırlıklarına da hızlı başladı.

Her yaştan insanı sporla buluşturan, sporun farklı branşlarında Milli Takım'a başarılı sporcular kazandıran, amatör ve profesyonel liglerde yer alan takımlarıyla kenti başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyespor, futbol branşını yeniden faaliyete geçirdi. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü adıyla mücadele edecek olan mavi yeşil beyazlı ekip, futbol kenti Bursa'ya yeni bir soluk getirecek. Aynı zamanda Nilüfer Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi olan Tamer İşler başkanlığında yoluna devam edecek olan Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü'nde, teknik kadro ve oyuncular da belirlendi. Nedim Vatansever'in teknik direktörlüğünü yapacağı mavi yeşil beyazlı ekip, 22 oyuncu transfer ederek kadrosunu da oluşturdu. Antrenmanlarını Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde yapacak olan mavi yeşil beyazlı ekip, lig maçlarını da Beşevler Mahallesi'ndeki bini kapalı 5 bin 900'ü açık olmak üzere toplam 6 bin 900 seyirci kapasiteli Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda oynayacak. Şampiyonluk hedefiyle kurulan takımda teknik heyet ve sporcular, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmelerini imzaladı. İmza töreninde konuşan Nilüfer Belediye Futbol SK Başkanı Tamer İşler, altyapı, doğru yönetim ve oyuncularla takımı üst liglere taşımaya çalışacaklarını vurguladı. Hedefleri olan bir proje takımı olduklarına dikkat çeken Tamer İşler, karakterli takım, karakterli oyuncu, karakterli yönetim modeli ve temiz bir futbolla ses getireceklerinin altını çizdi. İşler, “Öncelikle bize her konuda büyük destek veren ve hep yanımızda olan Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem'e teşekkür ediyorum. Nilüfer Belediyespor bünyesinde futbol takımını bu sene dahil ettik. Siz değerli oyuncularımız bu sene hep beraberiz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Sakatsız, sağlıksız. Bursa şehri futbolu seven bir şehir. Sizlerin, teknik heyetin katkılarıyla inşallah üst liglere çıkmayı hedefliyoruz. Yönetim ve belediye olarak her zaman arkanızdayız. Kulübümüzün, doğru yönetim şekliyle örnek olacağına inanıyorum. Doğru insanlarla çalıştığımızı düşünüyorum. Hedeflerimiz yüksek. Her an herkese ulaşabilirsiniz. Aile ortamını oluşturacağız. Düşüncemiz, bakış açımız ses getirmek. Lig zorlu ama benim için en önemli şey temiz bir futbol oynanması. Karakterli oyuncu, karakterli takım, karakterli yönetim. Modelimiz bu. Daha fazla ses getireceğiz. Eleştiriler elbette olacak. Negatif gördüklerimizi pozitife çevirmeye çalışacağız. Bu takımı, hocalarımız bir araya getirdi. Takımla, yönetimle ve teknik heyetle buradan bir başlangıcın olacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Şampiyon şehir Bursa'da, şampiyon başkan İbrahim Yazıcı'nın adını taşıyan stadyumda maçlarını oynayacaklarını hatırlatan Tamer İşler, “İnanıyorum ki başarımızla Bursa'da ses getireceğiz. Bu şehir bir kez şampiyon takım çıkarttı. Rahmetli başkan İbrahim Yazıcı onun öncüsüydü. Umarım O'nun adını taşıyan stadyumda biz de bir ışık daha yakıp, şampiyonluklar yaşarız. Herkesin terinin son damlasına kadar o mücadeleyi göstermesini istiyorum. Sahada onu görelim. Hep beraber güzel yerlere geleceğiz. Bu yolun sonu şampiyonluk olsun. Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, Bursa kentine bir değer katacaktır” dedi.

Altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü Başkanı Tamer İşler, futbola başarılı sporcular kazandıracaklarını söyledi.

Kendilerine büyük imkanlar sunulduğunu belirten Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü Teknik Direktörü Nedim Vatansever de, son maç, son dakika ve son top yere düşene kadar mücadele edeceklerine dikkat çekti. Sezon hazırlıklarına başladıklarını belirten Vatansever, “Allah şampiyonluk dolu sezon yaşamayı nasip etsin. Ailemize katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü takım kaptanı Onur Alkan da kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşan bir kadronun oluştuğunu, her şeyin üstesinden gelebilecek güçte olduklarını vurguladı. Alkan, “Hedefler doğrultusunda ilerleyip, her maça ayrı konsantre olacağız. Sonunda da zafere ulaşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.