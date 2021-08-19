Nilüfer'den Bursaspor'a destek

Nilüfer Belediyesi'nden Bursaspor'a bir destek daha geldi. Nilüfer Belediyesi, Bursaspor'un “Bitci Timsah Stadyumu”nda kiraladığı loca süresini 3 yıl daha uzattı.

Nilüfer Belediyesi, Bursaspor'a olan desteklerine bir yenisini daha ekledi. Bursaspor'un 2015 yılında açılan “Bitci Timsah Stadyumu”ndan ilk loca kiralayan kurumların başında gelen Nilüfer Belediyesi, loca kiralama sözleşmesini imzalanan protokolle 3 yıl daha uzattı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen protokol imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, Bursaspor İkinci Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur ile Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Akgün katıldı. İmza töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Biz Bursalıyız ve Bursasporluyuz. Gücümüz yettiğince Bursaspor'un başarısı için taşın altına elimizi değil, kafamızı sokarız. Herkesin bir gücü var. Bu güce sahip olan Bursa'nın bütün bileşenlerinin, Bursaspor'un arkasında olması gerekiyor. Bursaspor'un gücünü daha da büyütmek için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi yine yapacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Bursa'nın, Bursaspor markası üzerinde kenetlenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, “Sizin yönetiminizle birlikte yeni bir heves, çaba ve güç var. Bu sene bu işin başarılı olacağı kanaati var. Sadece biraz sabır gerekiyor. Kurumsallaşma oturunca, başarı da arkasından gelir. 2010 yılındaki şampiyonluk, kolay bir şampiyonluk değildi. Belki süper güçler yoktu ama birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve kenetlenen bir takım vardı. Bu da, bu kente şampiyonluğu getirdi. Bunu şimdi tekrar yapabiliriz. Bursaspor, Bursa'nın bir markası. Bu marka üzerinde kenetlenmemiz gerekiyor. Dayanışmayı sağlayacak olan da yöneticiler. Sizlere de önemli görevler düşüyor” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin, Bursaspor'a ilk günden bu yana desteklerini sürdürdüğünü belirten Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur da, desteklerden dolayı Başkan Erdem'e teşekkür etti. Adanur, “Nilüfer Belediyesi, Bursaspor'un Bolu ve Afyon kampına sponsor oldu. Birçok insan destek olmak için transfer tahtasının açılmasını beklerken, Nilüfer Belediyesi bunu beklemedi ve ilk günden beri hep yanımızda oldu. Destek konusunda Nilüfer Belediyesi öncü oldu” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler de, Bursaspor'a olan desteklerinden dolayı Nilüfer Belediyesi'ne ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ile Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, Nilüfer Belediyesi'nin, Bitci Timsah Stadyumu'ndaki loca kiralama süresini 3 yıl daha uzatan protokole imza koydu.