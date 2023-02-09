Nilüfer'den deprem bölgesine 150 tır gitti

Nilüfer Belediyesi'nin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyasına büyük destek veren vatandaşlar 4'üncü günde de kolilerce eşya ve gıda maddesi taşıdı. Nilüfer Belediyesi 4 günde bölgeye içinde acil ihtiyaçların bulunduğu 150 tır yolladı.

Tüm Türkiye, büyük yıkıma yol açan depremin yaralarının sarılması için seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Nilüfer'de de vatandaşlar bölgedeki afetzedelere destek olabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Nilüfer Belediyesi'nin depremin hemen ardından başlattığı yardım kampanyasına destek, günlerdir aralıksız devam ediyor. Nilüfer Belediyesi yardımseverlerin büyük desteğiyle bölgeye şimdiye kadar 150 tır dolusu gıda, odun, ısıtıcı, hijyen malzemesi gibi acil ihtiyaç malzemesi yolladı.

Üç ayrı noktada toplanan yardımlar, binlerce gönüllü vatandaşın da desteğiyle kolilenip tırlarla bölgeye yollanıyor. Depremden etkilenen illere giden tırlardaki malzemeler, buralarda afetzedelere ulaştırılıyor. Bölgede en çok çadır, konteyner, uyku tulumu, ısıtıcı, battaniye, hijyen malzemeleri, bebek bezi ve maması, jeneratör, içme suyu, ekmek, powerbank gibi malzemelere ihtiyaç duyulduğu belirterek vatandaşların yardımları bu ihtiyaçları dikkate alarak yapmaları istendi.

Nilüfer Belediyesi'nin deprem bölgesine gönderdiği sağlık görevlileri ve gönüllü personel de, deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor.