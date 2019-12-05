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Nilüfer'den Gölyazı Nekropol kitabı

Nilüfer Belediyesi, Bursa Müzeler Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle 2016 yılında Gölyazı Kültürevi’nde düzenlenen “Uluslararası Nilüfer Kültür Çalıştayları Serisi-I, Nekropol ve Peyzaj” isimli Çalıştay’ın bildiriler kitabı yayınlandı.

Nilüfer Belediyesi, Bursa Müzeler Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle 2016 yılında Gölyazı Kültürevi'nde düzenlenen “Uluslararası Nilüfer Kültür Çalıştayları Serisi-I, Nekropol ve Peyzaj” isimli Çalıştay'ın bildiriler kitabı yayınlandı.


2-3 Aralık 2016 tarihlerinde Gölyazı Kültürevi'nde (Aziz Panteleimon Kilisesi) düzenlenen “Uluslararası Nilüfer Kültür Çalıştayları Serisi-I, Nekropol ve Peyzaj” isimli Çalıştay'a sunulan bildiriler kitap haline getirildi. Prof. Dr. Mustafa Şahin, A. Sinan Özbey ve Güney Özkılınç'ın editörlüğünü üstlendiği, 26 bildiriden oluşan kitap Nilüfer Belediyesi Kültür Yayınları arasındaki yerini aldı.


Antik dönemdeki adı Apollonia ad Rhyndacum olarak bilinen Gölyazı'da yer alan nekropol alanında 2016 yılında başlanan arkeolojik kazılarla birlikte alanın açık hava müzesi haline getirilmesi için de çalışmalar başlamıştı. Bu kapsamda dünya üzerindeki benzer uygulamalar, bilimsel yaklaşımlar ve önerilerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Çalıştay'a 36 akademisyen katılmış ve Çalıştay verilerinin de yardımıyla hazırlanan “Nekropol Alanı Açık Hava Müzesi Koruma Projesi” Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan onay almıştı.


Nilüfer Belediyesi tarafından Apollonia a. R. Araştırmaları Serisi'nin 2. kitabı olarak yayınlanan kitapta, teşhir ve düzenleme önerileri, açık hava müzesi, müze park uygulamaları, tarih öncesinde ölü gömme gelenekleri, müzecilik, mezar tipleri, arkeometrik analizler ve haritalama gibi konular hakkında bilgiler yer alıyor.

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