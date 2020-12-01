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Nilüfer'den kırsal mahalleler için ücretsiz internet hizmeti

Nilüfer Belediyesi kısal mahallelerde yaşayan çocuk ve gençlerin internette ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz kablosuz internet istasyonları kurmaya başladı.


Nilüfer Belediyesi artık eğitimlerini bile çevrimiçi gerçekleştirmek zorunda kalan çocuklar için bir dijital çözüm projesini daha hayata geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda belediyeye bağlı Kadın Çocuk Akademileri'nde bilgisayar sınıfları oluşturan ve ayrıca yüzlerce tableti ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına teslim eden Nilüfer Belediyesi, şimdi de özellikle kırsal mahallelerde çocuklara ücretsiz internet olanağı sağlamak için, kablosuz internet istasyonları kurmaya başladı. Çocuk ve gençlerin internete ulaşımını kolaylaştırmak için başlatılan projenin ilk adresi Konaklı Mahallesi oldu.


Proje kapsamında; kurulan internet sistemi ile 150 metre yarıçapı içerisinde tüm yerleşim alanlarında kablosuz olarak sınırsız internet erişimi sağlanıyor. Kullanıcılar internet erişimi için kullanıcı belediye ağını seçtikten sonra kimlik doğrulaması ile ücretsiz olarak kablosuz internet hizmetinden faydalanabiliyorlar.


Pandemi sürecinde eğitimlerini bile artık internet üzerinden sürdüren çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Pandemi sürecinde internet alt yapısı olmayan birçok kırsal mahallemizde çocuklarımızın dışarı çıkmadan internete evinden ulaşması için gerekli alt yapı hazırlanmış oldu. Arkadaşlarımız bu hizmeti kırsaldaki diğer mahallelerde de yaygınlaştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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