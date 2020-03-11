Nilüfer'e bir başarı da karateden

Nilüfer Belediyesporlu karateci Murat Altın, Uluslararası Eurasia Open Karate Turnuvası'nda üçüncülük elde ederek kürsüye çıktı.

Nilüfer'e bir derecede karate branşından geldi. 7-8 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Eurasia Open Karate Turnuvası'nda Nilüfer Belediyesporlu Murat Altın, büyükler + 84 kiloda üçüncü oldu. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli de olan Murat Altın, “Nilüfer ve Bursa'yı temsil ettiğim için mutluyum. 10 yılı aşkın süredir bu sporla uğraşıyorum. Daha önce de birçok başarım oldu. Bu organizasyonda da dereceye girdiğim için mutluyum. Bana destek veren Nilüfer Belediyespor idarecileri ve başkanımız Turgay Erdem'e desteği için teşekkür ederim. Başarılarımın devamı gelecek” dedi.