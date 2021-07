Nilüfer'e rengârenk Kedi Köyü

Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'nun düzenlediği Ahşap Kedi Evi Atölyesi'ne katılan gönüllüler, rengârenk ve farklı mimaride 15 adet kedi evi yaptı. Yapılan kedi evleriyle, Nilüfer'de belirlenecek bir bölgede “Kedi Köyü” oluşturulacak.

Nilüfer Belediyesi, can dostların iyi bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalar yürütürken, gönüllüler de bu çalışmalara destek oluyor. Nilüfer'de, hayvanseverlerin de desteğiyle kedi evlerinin sayısı da, her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'nun organizasyonu ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu Sanat Teknik Ekibi, Her Eve Bir Pati Derneği iş birliğiyle “Ahşap Kedi Evi Atölyesi” düzenlendi. Nilüfer Kent Konseyi'nde bir araya gelen hayvanseverler, ilk olarak kendilerine verilen ahşap malzemelerle, Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu Sanat Teknik Ekibi desteğiyle farklı mimaride kedi evleri yaptı. Gönüllüler, daha sonra kedi evlerini rengârenk boyayarak, sahipsiz kedilerin kullanımına hazır hale getirdi.

İki gün süren etkinlikte 15 adet kedi evi yapan hayvanseverler, sahipsiz kedilere yeni yuva oluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Atölyede yapılan 15 kedi evi ile Nilüfer'de belirlenecek bir mahallede, Kedi Köyü oluşturulacak.