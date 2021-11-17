Nilüfer'e sosyal sorumluluk ödülü

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda Nilüfer Belediyesi, “Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” ile ödüle lâyık görüldü. Antalya'da düzenlenen törende Nilüfer Belediyesi'nin ödülü, Başkan Turgay Erdem'e verildi.

Nilüfer Belediyesi'nin sosyal fayda sağlayacak, yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilere çeşitli eğitimlerle rehberlik etmek ve fon bulmalarına destek olmak maksadıyla hayata geçirdiği “Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi”, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle lâyık görüldü.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, bu yıl 12'ncisini düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda; Sosyal Sorumluluk, Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 kategoride ödül verdi. Başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş'in yaptığı ve Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. İnci Parlaktuna ve Murat Ar'ın yer aldığı jüri üyeleri Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesinden ötürü Nilüfer Belediyesi'ne “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödül verdi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödül törenini Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenledi. Nilüfer Belediyesi'nin ödülünü Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e verdi.

Sosyal Girişimcilik merkezi ile ödül almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin paydaşlarına da teşekkür etti.