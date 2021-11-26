Nilüfer'e sürdürülebilir iş ödülü

kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'ne değer görüldü. “Sosyal Etki” kategorisinde ödül alan Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi bir yıl içinde 4. kez ödülle taçlanmış oldu.

Bursa'da sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla çatı bir kuruluş olarak 2021 yılı başında kurulan Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi yaptığı çalışmalarla kısa sürede dikkatleri üzerine topladı. Sosyal girişimcilik konusunda hem kentin kapasitesinin hem de sosyal girişimlerin artması amacıyla çalışmalar yapan Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, bir yıl içinde 4. kez ödüle değer görüldü. Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi son ödülünü değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği “Sürdürülebilir İş Ödülleri” kapsamında aldı.

Sürdürülebilirlik Akademisi, bütün sektörlerden kurumların, önemli etkiler oluşturmuş projelerini öne çıkararak geniş kitleler ile paylaşmayı amaçlayan “Sürdürülebilir İş Ödülleri”ni bu yıl 8. kez verdi. Nilüfer Belediyesi de, “Sosyal Etki” kategorisinde Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesiyle ödüle değer görüldü.

Yenilikçi ve vizyoner yaklaşımlarıyla rol model olabilecek projeleri ön plana çıkarabilmek için düzenlenen ödüllere, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi ile başvuran Nilüfer Belediyesi'nin projesi, Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden ve bağımsız uzmanlarından oluşan jüri üyeleri tarafından seçildi.

Pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi düzenlenen ödül töreninde Nilüfer Belediyesi'nin ödülünü Nilüfer Belediyesi'ni temsilen Başkan Yardımcısı Remzi Çınar aldı.

Ödülü alan Çınar, “Nilüfer Belediyesi olarak sosyal girişimciliği destekliyoruz. Bir yerel yönetim olarak sosyal etkisi yüksek proje ve faaliyetleri hayat geçirmek adına üzerimize düşeni yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda yerel yönetimlerde bir ilk olan Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin, başarılı sürdürülebilir iş modellerinin ödüllendirildiği bu önemli platformda yer alması kurumumuz için gurur verici. Merkezin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan tüm paydaşlarına, projeyi hayata geçiren çalışma arkadaşlarıma ve Sürdürülebilirlik Akademisi Platformuna teşekkür ederim” dedi.

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi daha önce de Sağlıklı Kentler Birliği'nin verdiği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödül aldı. Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenledigi MARUF etkinliğinde iyi uygulama olarak seçilen Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, 4. Edremit Kitap Fuarı'nda da 2. Yüzyıl Derneği'nin verdiği Yerel Yönetim Ödülleri'ne değer görülmüştü. Bu son ödülle Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi bir yıl içinde 4. ödülünü almış oldu.